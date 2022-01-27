Çok Güzel Hareketler bitti

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2' programı ekranlara veda ediyor. Televizyon hayatına son veren yapım BKM Mutfak ekibiyle skeçlerine tiyatro sahnesinde devam edecek.