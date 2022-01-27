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27 Ocak 2022 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 19:30:00

Çok Güzel Hareketler bitti

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Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2' programı ekranlara veda ediyor.

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2' programı ekranlara veda ediyor. Televizyon hayatına son veren yapım BKM Mutfak ekibiyle skeçlerine tiyatro sahnesinde devam edecek.

Etiketler : Çok Güzel Hareketler bitti Yılmaz Erdoğan Eser Yenenler
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