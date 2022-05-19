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19 Mayıs 2022 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 12:30:00

Çok güzel bir duygu

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İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu önceki akşam bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu önceki akşam bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Eşi Sinem Kobal'la bebeklerine Leyla adını koyan İmirzalıoğlu, habercilerle sohbet etti. Yeniden kız babası olan oyuncu, eşi ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. İmirzalıoğlu, "Çok şükür kızımızın da annesinin de sağlığı yerinde. Çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Her şey yolunda gidiyor. Allah bahtını da güzel etsin" dedi.

Etiketler : kenan imirzalioğlu sinem kobal bebek
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