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30 Ekim 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 11:30:00

‘Çok geç ünlü oldum'

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'Yargı' dizindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Uğur Aslan, yeni tanındığını söyledi. Aslan, "Şu an tadını çıkarıyorum, ünlü olmak çok güzel bir şey herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı 'Yargı' dizisinde rol alan oyuncu Uğur Aslan, kendi hayat hikayesiyle harmanladığı Afara - Bir Arabesk Müzikali ile sevenleriyle bir araya geldi. Muamma Plus'ta sahne alan Aslan, hem oyuncu hem de müzisyen kimliğiyle sahnede üstün performans sergileyerek, orkestrasıyla şarkılar söyleyip, zengin içeriğiyle hayranlarını mest etti.

KAHKAHA TUFANI

Cumhuriyetin 99.yılına özel kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere özel bir repertuar hazırlayan Aslan, 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Batsın Bu Dünya' ve 'Bir Teselli Ver' gibi şarkıları da seslendirdi. Aslan, komik fıkralarıyla kendisini dinleyenleri kahkahaya boğdu. Çok geç ünlü olduğunu söyleyen Aslan, "Şu an ünlülüğün tadını çıkarıyorum, ünlü olmak çok güzel bir şey herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Etiketler : uğur aslan kaan urgancıoğlu pınar deniz yargı
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