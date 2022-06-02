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Çok aşığım!
02 Haziran 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 10:00:00

Çok aşığım!

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'Hayaller ve Hayatlar' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Özge Gürel, nişanlısı Serkan Çayoğlu'nun 35'inci doğum gününü romantik bir mesajla kaleme aldı.

'Hayaller ve Hayatlar' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Özge Gürel, nişanlısı Serkan Çayoğlu'nun 35'inci doğum gününü romantik bir mesajla kaleme aldı. Yazın nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftten Gürel, nişanlısıyla birlikte çekildikleri bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu gönderisinin altına, "Uf midemde hep kelebekler, hep bir karın ağrısı... Çok aşığım sevgilim. Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun. Hep ol, hep!" notunu düştü. Gürel'in paylaşımına hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Çok aşığım Hayaller ve Hayatlar Özge Gürel
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