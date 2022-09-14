Çocuklarla ‘Memleketim'
Türk Pop Müziği'nin duayen ismi Erol Evgin, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye'nin 50. yılına özel düzenlenen gecede sahne aldı.
Türk Pop Müziği'nin duayen ismi Erol Evgin, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye'nin 50. yılına özel düzenlenen gecede sahne aldı. Konserinin ilerleyen dakikalarında Evgin, 'Memleketim' şarkısını Dilek Sabancı ve Cerebral Palsy'li çocuklarla beraber söyledi. Gecede konserin geliri 'Erken Müdahale Programı' kapsamında engelli olma riski taşıyan 50 bebeğin tedavisinde kullanılacak.