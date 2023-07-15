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15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:12:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:12:00

Çocuklarıyla sürpriz düet

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Ebru Yaşar, Kuruçeşme Açıkhava sahnesindeydi.

Ebru Yaşar, Kuruçeşme Açıkhava sahnesindeydi. Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen konserde Yaşar, geçmişten günümüze hit olmuş özel repertuvarı ve sahne performansıyla tam not aldı. Yaşar sahnede bir de sürprize imza atarak 'İçime Ata Ata' şarkısını çocukları Poyraz ve Ebru Su ile birlikte okudu. Konser öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Yaşar'a 'Hit parça çıkmıyor' polemiği soruldu. Yaşar, yeni albüm çalışmaları hakkında bilgi verirken, "Tabii ki hit parçalarım geliyor. Ama ne zaman geliyor. Ekim ayında falan geliyor. Ben yine müziğe aç olan herkesi, duyguları bekleyenleri doyurmaya geliyorum. Müzik anlamında doyurmaya geliyorum. Az kaldı geliyorum" dedi.

Etiketler : Çocuklarıyla sürpriz düet Ebru Yaşar Kuruçeşme Açıkhava sahnesi
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