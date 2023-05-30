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30 Mayıs 2023 Salı 11:55:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 11:55:00

Çocuklarıyla eğlendiler

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Ünlü isimler çocuklarıyla birlikte Ateşehir'de gerçekleştirilen Hupalupa Go Festivali'ne katıldı.

Burak Özçivit - Fahriye Evcen, Nur Fettahoğlu, Tolgahan Sayışman ve Hamit Altıntop gibi isimler çocuklarıyla birlikte Ateşehir'de gerçekleştirilen Hupalupa Go Festivali'ne katıldı. Oğlu Karan ile birlikte etkinliğe katılan Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti, "Kerem için daha çok erken olsa da Karan böyle etkinliklerden çok keyif alıyor. Artık seneye Kerem'i de bizlerle beraber böyle etkinliklerde görebilirsiniz" dedi. Ünlü isimler, gün boyu çocuklarıyla birlikte eğlence dolu bir gün geçirdi.

Etiketler : burak özçivit fahriye evcen nur fettahoğlu festival çocuk
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