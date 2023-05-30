Çocuklarıyla eğlendiler

Burak Özçivit - Fahriye Evcen, Nur Fettahoğlu, Tolgahan Sayışman ve Hamit Altıntop gibi isimler çocuklarıyla birlikte Ateşehir'de gerçekleştirilen Hupalupa Go Festivali'ne katıldı. Oğlu Karan ile birlikte etkinliğe katılan Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti, "Kerem için daha çok erken olsa da Karan böyle etkinliklerden çok keyif alıyor. Artık seneye Kerem'i de bizlerle beraber böyle etkinliklerde görebilirsiniz" dedi. Ünlü isimler, gün boyu çocuklarıyla birlikte eğlence dolu bir gün geçirdi.