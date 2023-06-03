Çocukların yüzlerini güldürdü

TRT'nin 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Tolgahan Sayışman, hematoloji ve onkoloji bölümlerinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Watergarden İstanbul'da aileleriyle birlikte 20 çocuğun eğlence dolu bir gün geçirmesini sağlayan Sayışman, görenlerin takdirini topladı.



Sayışman, ilk olarak Alice İn Multiverse müzesini gezmelerinin ardından, akabinde Playland oyun alanında keyif dolu zaman geçirdi.

Etkinlik sonrası mutlu olduğunu belirten oyuncu "Bu evlatlarımız uzun süredir yoğun tedavi görüyor. Benim için hastalıkların en iyi ilacı moraldir. Evlatlarımıza ufak da olsa moral olmaya çalıştım. Onların yüzünün güldüğünü görmek beni daha da mutlu ediyor. Abileri olarak her zaman yanlarındayım" diye konuştu.