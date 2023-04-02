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02 Nisan 2023 Pazar 13:51:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 13:51:00

Çocukların desteğimize ihtiyacı var

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Nilüfer, Hatay'daki afetzede çocuklarla buluştu.

UNICEF Türkiye'nin ilk İyi Niyet Elçisi şarkıcı Nilüfer, Hatay'daki afetzede çocuklarla buluştu. Usta sanatçı, çadır kentte miniklerle boyama yaptı ve gün boyu oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Depremzede ailelerle sohbet eden Nilüfer, "Çocukların ihtiyaç duyduğu desteğe ulaştıklarını görmek benim için çok kıymetli. UNICEF'in çocukların yanında olduğunu, onlara destek olduğunu görmek çok güzel. Çocukların desteğimize ihtiyacı var" dedi.

Etiketler : unicef türkiye şarkıcı nilüfer hatay afetzede çocuk

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