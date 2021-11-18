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18 Kasım 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 11:30:00

Çocuklarımı Türk adetlerine göre yetiştiriyorum

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En son 'Girif' adlı yapımda rol alan Wilma Elles, mankenlik yaptı. Vizyoner Markalar Defilesi'nde Elles ve Ece Gürsel, podyuma çıktı.

En son 'Girif' adlı yapımda rol alan Wilma Elles, mankenlik yaptı. Vizyoner Markalar Defilesi'nde Elles ve Ece Gürsel, podyuma çıktı. İki çocuğu olan ve yeniden çocuk sahibi olmak için yumurtalarını donduran Elles, "Çocukları çok seviyorum. Ne kadar çok çocuk olursa o kadar güzel olur. Çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriyorum. İlk dilleri Türkçe... Bana mama değil anne diyorlar" dedi.

Etiketler : Girif Wilma Elles Vizyoner Markalar Defilesi Elles ve Ece Gürsel
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