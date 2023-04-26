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26 Nisan 2023 Çarşamba 15:08:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 15:08:00

Çocuklara yardım eli

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İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'nun üç depremzede çocuğun bütün eğitim masrafını üstlenmesinden proje doğdu.

Oyuncu İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'nun üç depremzede çocuğun bütün eğitim masrafını üstlenmesinden proje doğdu. Berfu-Eser Yenenler'in de dahil olmasıyla güçlenen proje ''Bir Elimden Sen Tut'' adıyla hayata geçti. Proje için ünlü isimler İlker Kaleli'nin yönetmenliğinde tanıtım filmi çekti. Filmi ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medyada yayınladılar. Projenin işbirliği ortakları olan Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği, eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak çocukları belirlemek üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptı.

Etiketler : ilker kaleli sıla gençoğlu çocuk yardım
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