Çocuklara moral verdiler

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası ünlü isimler afetzedeler için seferber oldu. Şarkıcılar Zara, Sefo ve Aleyna Tilki, Hatay'a giderek kolları sıvadı. Deprem bölgesinde çadırlarda kalan çocuklara hediye götüren ünlü isimler hem onlarla sohbet etti, hem de şarkılarını birlikte söyleyerek moral verdi. Aleyna Tilki, depremzede çocuklarla bir araya geldi.

ENERJİLERİ DEĞİŞTİ

Çocuklar için oyun alanı yaptırmak istediğini söyleyen Tilki, "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli. Oyun alanı ve oyuncak projesi için bağışlarınıza devam edebilirsiniz" dedi. TSM sanatçısı Zara'da miniklerle eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklarla birçok oyunlar oynayan Zara, miniklerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiği kareyi "Şu minik sevgililerin mutluluğuna paha biçilemez. Çocukların enerjisi öyle bir değişti ki, ağladık ve sarıldık ama minik canlarla güldük" yazarak yayınladı.