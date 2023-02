Çocuklara güvenli alan

2022 Türkiye güzeli Nursena Say, depremzede çocuklar için iyilik hareketi başlattı. Mersin'de yaşayan Say, afetzede çocuklar için 'Güvenli alan atölyesi' projesi gerçekleştirdi. Say, uzman pedagog danışmanlığında depremden dolayı evlerinden olan çocuklarla oyunlar oynayarak ve resimler çizerek eğlenceli anlar yaşadı. Say, o anları sosyal medya hesabından "Travma etkilerini en aza indirecek alanlarda tutmak ve bunları destekleyecek psikososyal destek amaçlı etkinlikler yapmamız çok önemli" notuyla yayınladı.