VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye: Dökülen her damla kana ortaksınız
Başkan Erdoğan'dan ABD'YE cevap: O iş bitmiştir
Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması
"İnceledim, yalan söylüyorsun"
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Eski ABD Başkanı Trump, adaylığını açıkladı
Soğuk algınlığı en çok sonbaharı seviyor
baş ağrınız "Yeşilçay'dan" olabilir
Erkeklerde kemik erimesi daha fazla öldürüyor
Kemoterapide erken menopoza giren kadınlara öneriler
Nane sindirimi kolaylaştırır
Biden'dan Polonya'ya düşen füze açıklaması!
Polonya 4. maddeyi devreye koydu!
Slovakya, Polonya'ya isabet eden füzelerden endişeli
Kütahya'da tüp patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
Polonya'ya düşen füzelerden sonra Rusya'dan ilk açıklama
Pentagon: Polonya'ya düşen Rus füzeleri konusunu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz
PKK saldırı emrini, Aynularab'tan verdi
Kestikleri ağaç üzerlerine yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
İletişim Başkanlığından Bali'de sağlık diplomasisi paneli
Polonya'nın Ukrayna sınırına 2 adet roket düştü
AB: Ukrayna, Rusya'dan topraklarının yarısını geri aldı
Macron: Türkiye'yle çalışmayı sürdüreceğiz
Bosna Hersek ile Türkiye, kimlikle seyahate hazırlanıyor
15 Kasım 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 18:00:00

Çocuklara eğitici tatil fırsatı

ABONE OL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ara tatil etkinlikleri çerçevesinde çocuklar, müzikal, kitap okuma, bilim teknoloji ve tiyatro gibi birçok etkinlikle boş zamanlarını dolu dolu geçiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ara tatil etkinlikleri çerçevesinde çocuklar, müzikal, kitap okuma, bilim teknoloji ve tiyatro gibi birçok etkinlikle boş zamanlarını dolu dolu geçiriyor.

Etiketler : Çocuklara eğitici tatil fırsatı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çocuklar müzikal kitap okuma
Çekimlerden ailesine hasret

Çekimlerden ailesine hasret
Eşim diye demiyorum mükemmel oyuncu

Eşim diye demiyorum mükemmel oyuncu
Annem gayet iyi

Annem gayet iyi
Hayali çalışkan olarak anılmak

Hayali çalışkan olarak anılmak
Düet isteği

Düet isteği
‘Adını bile anmak istemiyorum'

‘Adını bile anmak istemiyorum'
‘Daha çok gülecektik'

‘Daha çok gülecektik'
Operasyonla yeni linet!

Operasyonla yeni linet!
Yalıya aylık 600 bin TL kira

Yalıya aylık 600 bin TL kira

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX