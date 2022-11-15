15 Kasım 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 18:00:00
Çocuklara eğitici tatil fırsatı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ara tatil etkinlikleri çerçevesinde çocuklar, müzikal, kitap okuma, bilim teknoloji ve tiyatro gibi birçok etkinlikle boş zamanlarını dolu dolu geçiriyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ara tatil etkinlikleri çerçevesinde çocuklar, müzikal, kitap okuma, bilim teknoloji ve tiyatro gibi birçok etkinlikle boş zamanlarını dolu dolu geçiriyor.