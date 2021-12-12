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12 Aralık 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 12:30:00

Çocuklara destek

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UNICEF 75. kuruluş yıldönümünü "İklim Değişikliği ve Çocuklar" konulu bir fotoğraf sergisiyle kutladı UNICEF destekçisi Hadise de sergi açılışında yer aldı.

UNICEF 75. kuruluş yıldönümünü "İklim Değişikliği ve Çocuklar" konulu bir fotoğraf sergisiyle kutladı UNICEF destekçisi Hadise de sergi açılışında yer aldı. Sergiyi gezen şarkıcı, fotoğraflara hayran kaldı. Sergi sonunda çocuklarla birlikte bir araya gelen, miniklerle bol bol sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Etiketler : Çocuklara destek UNICEF Hadise
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