Çocuklara destek

UNICEF 75. kuruluş yıldönümünü "İklim Değişikliği ve Çocuklar" konulu bir fotoğraf sergisiyle kutladı UNICEF destekçisi Hadise de sergi açılışında yer aldı. Sergiyi gezen şarkıcı, fotoğraflara hayran kaldı. Sergi sonunda çocuklarla birlikte bir araya gelen, miniklerle bol bol sohbet edip, fotoğraf çektirdi.