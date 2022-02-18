Çocuklara alışveriş

TRT'nin 'Hz. Mevlana' dizisinde 'Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi canlandıracak olan Bülent İnal, eşi Melis Tüysüz ile güzel havanın tadını çıkardı. Çift, İstinyePark'ta çocuk giyim mağazalarından alışveriş yaptı. Habercileri karşılarında görünce mutluluk pozu veren ikilinin renkli tarzları da gözden kaçmadı.