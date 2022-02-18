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18 Şubat 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 12:00:00

Çocuklara alışveriş

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TRT'nin 'Hz. Mevlana' dizisinde 'Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi canlandıracak olan Bülent İnal, eşi Melis Tüysüz ile güzel havanın tadını çıkardı.

TRT'nin 'Hz. Mevlana' dizisinde 'Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi canlandıracak olan Bülent İnal, eşi Melis Tüysüz ile güzel havanın tadını çıkardı. Çift, İstinyePark'ta çocuk giyim mağazalarından alışveriş yaptı. Habercileri karşılarında görünce mutluluk pozu veren ikilinin renkli tarzları da gözden kaçmadı.

Etiketler : Çocuklara alışveriş Hz. Mevlana Mevlâna Celaleddin-i Rumi Bülent İnal
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