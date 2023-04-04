Çocuklara 5 bin oyuncak

Oyuncular Serkan Çayoğlu, Nurettin Sönmez ve Devran İskender, depremin ilk gününden itibaren yardım merkezlerinde gönüllü çalıştı. Toplanan eşyaların paketlenmesine ve TIR'lara taşınmasına destek veren oyuncular, geçtiğimiz günlerde afetzede çocuklar için bir araya geldi. Yardım merkezine gelen oyuncakların paketlenmesine yardımcı olan ünlüler, 5 bin oyuncağı çocuklara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı. Hatay'ın 15 köyüne dağıtılan oyuncaklar minikleri sevindirdi.