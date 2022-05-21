Çocuklar için söylediler

Sertab Erener, 'İyiliğe Ninniler' projesi kapsamında ninni albümü çıkardı. Sanatçıya albümde Sezen Aksu eşlik etti. İkili 'Yavrucanım İyilikle Büyüsün' isimli düetin dijital dinlenme gelirlerini AÇEV'e bağışladı. Sezen Aksu'yla ilk kez düet yapan Erener, ''Müzik yolculuğumda çok önemli yeri olan Sezen Aksu'yla ilk düetimin ninnisi olması bu projeyi benim için daha anlamlı kılıyor" dedi.