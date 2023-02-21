Çocuklar için sahneye çıkacaklar

Türkiye'yi yasa boğan depremler nedeniyle askıya alınan kültür - sanat faaliyetleri bu haftadan itibaren gelirleri depremzedelere aktarılmak üzere yeniden başlıyor. 'Amadeus' ve 'Küheylan' oyununun gelirlerini depremzedelere verilecek. 21 - 22 Şubat tarihlerinde sahnelenecek 'Küheylan' ve 26 Şubat'ta seyircilerle buluşacak olan 'Amadeus' oyunundan toplanan paralar eğitimde fırsat eşitliği kapsamında afetzede çocuklar ve gençlerin eğitimine destek olması amacıyla Türk Eğitim Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışlanacak.