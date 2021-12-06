Çocuklar gibi eğlendi

Geçtiğimiz günlerde adı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel ile aşk haberlerine karışan Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, çocuklarıyla objektiflere yansıdı. Futbolcu kızlarıyla birlikte Metropol AVM'de oyun salonuna gitti. Sosa ve iki çocuğu doyasıya eğlendi. Gün boyu çocuklarıyla tüm oyunları birlikte oynayan Sosa'yı görenler "Örnek baba" yorumlarında bulundu.