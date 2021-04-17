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17 Nisan 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 11:00:00

Çocuk yapmaya özendiriyoruz

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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti önceki gün Etiler'deydi. Çocukları Kuzey'i oyun okuluna getirdiklerini söyleyen ikili, habercilerle ayaküstü sohbet etti.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti önceki gün Etiler'deydi. Çocukları Kuzey'i oyun okuluna getirdiklerini söyleyen ikili, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Sosyal medyada yaptıkları capslerle sık sık gündeme gelen çift, bu capslerle çok eğlendiklerini söyledi. "İnsanları çocuk yapmaya özendiriyoruz" diyen Eser Yenenler, "O kadar eğlenceli şeyler oluyor ki... Çoğu fikir Berfu'nun tabii. Ben de uyuyorum ona. Çok hoşumuza gidiyor" dedi. Çift, üçüncü soruları karşısında "Şu an böyle iyiyiz" yanıtını verdi.

Etiketler : eser yenenler berfu yenenler çocuk
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