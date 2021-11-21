Çocuk provası

Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen popçu Hadise, Seda Bakan'ın minik kızı Leyla ile vakit geçirdi. Şarkıcı, Leyla ile annelik alıştırması yaptı. İş insanı Mehmet Dinçerler'le birliktelik yaşayan ve yazın evlenecekleri konuşulan Hadise, önceki gün oyuncu Seda Bakan'ı evinde ziyaret etti. Şarkıcı, Bakan'ın minik kızı Leyla'yı sevmeye doyamadı. Leyla'yla geçirdiği keyifli anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise'nin hayranları fotoğraflarına beğeni ve yorumlarda bulundu.