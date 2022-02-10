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10 Şubat 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 13:30:00

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DijitaLde yayınlanacak olan 'Özel Ders' adlı filmde rol alacak olan Bensu Soral, Etiler'deydi.

DijitaLde yayınlanacak olan 'Özel Ders' adlı filmde rol alacak olan Bensu Soral, Etiler'deydi. Hakan Baş'la 3 yıllık evliliklerinde "Zor bir dönemden geçiyoruz" diyerek sorunlar yaşadıklarını söyleyen Bensu Soral, zor günleri geride bıraktı. Eşiyle Italya'da tatil yapan oyuncu,"Ailece çok güzel tatil yaptık" dedi. Ablası Hande Soral'ın hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Soral, "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kısmet" yanıtını verdi.

Etiketler : Çocuk kısmet Özel Ders Bensu Soral
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