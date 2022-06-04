Çocuk için maske

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Nişantaşı'nda alışverişte görüntülendi. Eşi Pamir Kıraner ile Amerika'da yaşayan ve Marisa Gülcan adında bir kızı olan Aksoy, ''Yaz sezonu aileyi görelim diye geldik. Pandemiden dolayı uzun süre gelemedik. Bir sene eve kapandık çoluk çocuk. Bir süre buralardayım gibi görünüyor. İnşallah bir yerden başlayacağım'' dedi. Maskesini çıkarmayan güzel oyuncu, 'Çocuktan dolayı maske takıyorum. Çok zor zamanlar geçirdik koruduk bu zamana kadar, maşallah korona geçirmedik hiçbirimiz. Buraya kadar gelmişken bundan sonrasını da rahat atlatalım diyoruz. En çok da çocuk olduğu için'' dedi.