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Çocuk bakıyorum
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17 Mayıs 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 16:00:00

Çocuk bakıyorum

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En son başrollerini Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı 'Sadakatsiz' dizinde yer alan Aslı Orcan, eşi Yetkin Dikinciler'le birlikte Cihangir'de görüntülendi.

En son başrollerini Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı 'Sadakatsiz' dizinde yer alan Aslı Orcan, eşi Yetkin Dikinciler'le birlikte Cihangir'de görüntülendi. İkili, kameralarara mutluluk pozları verdi. Neşeli oldukları görülen çiftten Orcan, yapımın final yapmasıyla ilgili olarak "Ben bir iş yapmıyorum sadece şu aralar çocuk bakıyorum" dedi. İkilin Lal adında bir kızları var.

Etiketler : Çocuk bakıyorum Melis Sezen Cansu Dere ve Caner Cindoruk
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