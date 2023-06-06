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Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım
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06 Haziran 2023 Salı 10:17:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 10:17:00

Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım

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Şarkıcı Sinan Özen yürek sızlatan bir itirafta bulundu. İkiz bebeklerinden biri doğumdan sonra bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 7 kez ameliyat olan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen 3 yaşındaki kızı Neva hakkında konuştu.

Şarkıcı Sinan Özen yürek sızlatan bir itirafta bulundu. İkiz bebeklerinden biri doğumdan sonra bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 7 kez ameliyat olan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen 3 yaşındaki kızı Neva hakkında konuştu. 2. Sayfa programına katılan şarkıcı, zor günleri geride bıraktıklarını söyledi. Özen, "Doktorlarla konuştuktan sonra çocuğumun mezarlık yerini hazırlamıştım. Bunu eşim de şimdi öğrendi, bilmiyordu" dedi. Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturmuştu.

Etiketler : Çocuğumun mezar yeri Şarkıcı Sinan Özen 7 kez ameliyat Neva Burcu Kartal
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