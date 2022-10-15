Cizre ve Harran çıkarması
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Doğubayazıt'ta gerçekleştirdiği 30 bin kişilik DJ performansının yenisi için kolları sıvadı.
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Doğubayazıt'ta gerçekleştirdiği 30 bin kişilik DJ performansının yenisi için kolları sıvadı. Doğu turnesine devam eden Eraslan, 30 Ekim'de Cizre'de 5 Kasım'da ise Harran'da setin başına geçecek. Eraslan, Dosso Dossi Holding olarak sanat ve müzik etkinliklerine büyük önem verdiklerini ve bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiklerini söyledi.