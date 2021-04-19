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19 Nisan 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 12:30:00

Cinsiyet partisi ne saçma!

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'Baraj'da oynayan Gizem Karaca, bebek bekleyen çiftlerin 'baby shower' (cinsiyet partisi) yapmalarını anlamsız bulduğunu söyledi.

'Baraj'da oynayan Gizem Karaca, bebek bekleyen çiftlerin 'baby shower' (cinsiyet partisi) yapmalarını anlamsız bulduğunu söyledi. Böyle bir kutlamanın gereksiz olduğunu belirten Karaca, 'Kız istiyen biri o balonda mavi çıkınca orada üzülüp, dağıtacak mı ortalığı ya da tam tersi?'' açıklamasını yaptı.

Etiketler : gizem karaca baraj dizi baby shower
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