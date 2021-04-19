Cinsiyet partisi ne saçma!

'Baraj'da oynayan Gizem Karaca, bebek bekleyen çiftlerin 'baby shower' (cinsiyet partisi) yapmalarını anlamsız bulduğunu söyledi. Böyle bir kutlamanın gereksiz olduğunu belirten Karaca, 'Kız istiyen biri o balonda mavi çıkınca orada üzülüp, dağıtacak mı ortalığı ya da tam tersi?'' açıklamasını yaptı.

