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06 Mart 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 12:00:00

Cilt farkındalığı için sergi açtı

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Camdaki Kız dizisinde rol alan oyuncu Leyla Feray çocukluğundan beri yaşadığı atopik cilt sorunlarını resmettiği tablosuyla farkındalık çağrısı yaptı.

Camdaki Kız dizisinde rol alan oyuncu Leyla Feray çocukluğundan beri yaşadığı atopik cilt sorunlarını resmettiği tablosuyla farkındalık çağrısı yaptı. Dizide 'Ressam Pera' karakterini canlandıran oyuncu, yapımda tamamladığı tabloyla 4-20 Mart tarihleri arasında 'Ten Tuval - Cildin Yolculuğu' sergisinin ana eserine imza attı. Oyuncu, "Dizide izlediğiniz çocukluk hikayesi benim gerçek hikayem, annem geceleri kollarım kuruyup kaşındığı için ben kaşımayayım diye kollarıma çorap kesip geçirirdi. Ancak öyle uyuyabiliyordum" dedi.

Etiketler : Cilt farkındalığı sergi Ressam Pera Leyla Feray
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