Cildinin tüyolarını açıkladı

Geçtiğimiz haftayı eşi Bedri Güntay'ın akciğerinde emboli tedavisiyle geçiren oyuncu Pelin Karahan, zor günleri atlattı. Oyuncu, kendini işlerine verdi. Karahan, önceki gün yüzü olduğu bir ilaç markasını tanıttı. Karahan, lansmanda hemcinslerine cildine yaptığı bakımlarla ilgili tüyolar verdi. Oyuncu, "Hepimiz sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak istiyoruz. Biliyorsunuz ben de temiz yaşamaya gayret edip temiz içerikli gıdalarla besleniyorum" dedi.