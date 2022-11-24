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24 Kasım 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 11:30:00

Cildinin tüyolarını açıkladı

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Geçtiğimiz haftayı eşi Bedri Güntay'ın akciğerinde emboli tedavisiyle geçiren oyuncu Pelin Karahan, zor günleri atlattı.

Geçtiğimiz haftayı eşi Bedri Güntay'ın akciğerinde emboli tedavisiyle geçiren oyuncu Pelin Karahan, zor günleri atlattı. Oyuncu, kendini işlerine verdi. Karahan, önceki gün yüzü olduğu bir ilaç markasını tanıttı. Karahan, lansmanda hemcinslerine cildine yaptığı bakımlarla ilgili tüyolar verdi. Oyuncu, "Hepimiz sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak istiyoruz. Biliyorsunuz ben de temiz yaşamaya gayret edip temiz içerikli gıdalarla besleniyorum" dedi.

Etiketler : Cildinin tüyolarını açıkladı Bedri Güntay emboli tedavisi
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