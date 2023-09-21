Cihangir'de terör estirdi

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, bir grup kız arkadaşıyla birlikte Cihangir'de yemek yedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün de etkisiyle taşkınlık yapan grup, kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür etti. Kocaoğlu, gruptaki kız arkadaşlarından birinin sevgilisi olup olmadığı yönündeki soruya öfkelenerek tepki gösterdi. Gazetecilere küfür eden Kocaoğlu, arkadaşlarının uyarısıyla mekâna geri döndü.





