Ciğerimiz yandı!

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Say, ''Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuz ve hiçliğe, bu takım biz değiliz. Fenerbahçe 3'üncülüğü'' notunu düştü.

