Oyuncu Çiğdem Batur ve müzisyen Gökhan Keser aşkı belgelendi. Bir süredir gözlerden uzakta ilişki yaşayan çift, önceki akşam Kuruçeşme'deki Boop adlı mekanda ilk kez birlikte görüntülendi. Londra'da oyunculuk akademisi kuran Batur, "Londra'da müzikallere gidiyorum, müzelere gidiyorum şehri de geziyorum ama Türkiye'yi oradayken çok özlüyorum. Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün birisiyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum" dedi.