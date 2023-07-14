Çifte vatandaş sevinci

'Yargı' ve 'Aşk 101' dizileriyle adından söz ettiren genç oyuncu Ece Yüksel, Hollanda vatandaşı oldu. 'Three Thousand Years Of Longing' gibi uluslararası yapımlarda rol alan oyuncu çifte vatandaşlığını sosyal medya hesabından açıkladı. Vatandaşlık seremonisinden video paylaşan Yüksel, "Hollanda vatandaşı olma postumdur, artık bir çifte vatandaşım. Vatandaşlık seremonisi de mikrofonu kendine çevirip poz vermek için uygun bir ortamdır. Teşekkürler Hollanda" notunu yazdı. Oyuncu, geçtiğimiz sene ağustos ayında çocukluk aşkı Martin Wevers ile nikah masasına oturdu.





