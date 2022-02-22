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22 Şubat 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 18:30:00

Çifte heyecan

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'Aşk 101' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, çifte heyecan yaşıyor.

'Aşk 101' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, çifte heyecan yaşıyor. Genç oyuncunun rol aldığı BKM imzalı 'Ufo' filmi ve yeni dizisi 'Son Nefesime Kadar' aynı gün seyirciyle buluşacak. Yazıcı'nın müzik tutkunu Deniz rolüne hayat verdiği filmi Netflix'te yayınlanacak. Film geçen yaz Adana'da çekilmişti.

Etiketler : Çifte heyecan Aşk 101 İpek Filiz Yazıcı
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