VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan 50+1 açıklaması
Mavi Vatan 'AKYA'ya emanet!
7 Azerbaycan askeri şehit oldu
AK Parti'nin yeni Grup Başkanı İsmet Yılmaz oldu
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye'den rekor büyüme!
Dağlık Karabağ savaşıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken, Libya ve en son Ukrayna'nın Rusya yan...
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
MSB'den ABD ile toplantı açıklaması: Türkiye'de yapılacak
İki ülke arasında 200 yıllık kriz!
CHP'de 'ses kaydı' depremi! İstifa etti
Uluslararası Distopya Film Festivali'nin programı belli oldu
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan mesajı
ABD'li senatörden küstah sözler: Türkiye'ye F-16 satmayın
Komşu için dikkat çeken iddia!
Hem küfürbaz hem dolandırıcı!
Deniz Kuvvetlerine taze kan!
3. dozları aksatmayın!
Klibini fotoğrafla çekti
Aşka geldi
Anlaşmalı boşanıyor
17 Kasım 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 12:00:00

Çift sayılara takıntım var

ABONE OL

'Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan İlayda Alişan, yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi.

'Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan İlayda Alişan, yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi. Okuduğu yeni bir senaryo olduğunu belirten Alişan, geçen ay yıllar öncesine ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili, "15 yaşımdaki halim o. Ne diyebilirim ki?" diyerek konunun abartıldığını söyledi. Ünlülerin batıl inançların gündeme gelmesi üzerine Alişan, ''Takıntılarım var. Çift sayı takıntılarım var. Mesela televizyon izlerken asla tek sayılı rakamlar basmam, genelde çift sayılı rakamlarla basıyorum. Çocukluğumdan beri var bu bende" yanıtını verdi.

Etiketler : Çift sayılara takıntım var Kırmızı Oda İlayda Alişan
Eğitimler motive etti

Eğitimler motive etti
Evde Kraliyet Pitonu besliyor

Evde Kraliyet Pitonu besliyor
Dubai'nin Türk güzeli

Dubai'nin Türk güzeli
Aşka geldiler

Aşka geldiler
Oğulcan'dan yasaklıyım

Oğulcan'dan yasaklıyım
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Kasım

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Kasım
Gencebay'a yoğun ilgi

Gencebay'a yoğun ilgi
Nilüfer stüdyoya girdi! Albüme son 1,2 …

Nilüfer stüdyoya girdi! Albüme son 1,2 …
Çocuk her yerde çocuk!

Çocuk her yerde çocuk!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER