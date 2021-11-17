Çift sayılara takıntım var

'Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan İlayda Alişan, yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi. Okuduğu yeni bir senaryo olduğunu belirten Alişan, geçen ay yıllar öncesine ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili, "15 yaşımdaki halim o. Ne diyebilirim ki?" diyerek konunun abartıldığını söyledi. Ünlülerin batıl inançların gündeme gelmesi üzerine Alişan, ''Takıntılarım var. Çift sayı takıntılarım var. Mesela televizyon izlerken asla tek sayılı rakamlar basmam, genelde çift sayılı rakamlarla basıyorum. Çocukluğumdan beri var bu bende" yanıtını verdi.