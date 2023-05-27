Çiçeği beğenilmedi

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27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:04:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:04:00

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Buse Terim Bahçekapılı, 'çiçek' konseptli tasarım ayakkabı giydi.

Teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, 'çiçek' konseptli tasarım ayakkabı giydi. 33 yaşındaki Terim, lüks ayakkabısını Instagram hesabından paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. İlginç ayakkabılarıyla dikkat çeken fotoğraflar yayınlayan Terim'e takipçileri 'Ayakkabı rezalet, rüküşlük' yorumlarında bulundu. Terim, geçtiğimiz yılda 'balon' desenli 20 bin lira değerinde ayakkabı giymişti.

Etiketler : buse terim bahçekapalı ayakkabı magazin
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