Chloe'ye haksızlık yapıldı

Şarkıcı Serdar Ortaç'la ilişkisini geçtiğimiz haftlarda noktalayan Seçil Gür, açıklamalarda bulundu. Gür, 2. Sayfa adlı programda Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında, "Empati duygusu çok fazla olan bir insanım. 1,5 yılın toplamında Serdar'la beş fotoğraf paylaşmamışımdır o da evde atmamak şartıyla, ben hep şöyle düşündüm, 'sekiz yıllık bir birliktelik var, iyi veya kötü bitmiştir. Chloe, bunu görürse zoruna gider, üzülür' ama Chloe'nin sevgilisi varmış 6 ay süresince, onu bilmiyordum sonradan öğrendim" dedi.