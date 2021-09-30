VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gramaj oyununa 115 bin TL ceza
Türkiye'den dev hamle!
Yeni dönem için düğmeye basıldı!
Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Gündemi sarsacak bomba iddia!
Fransa'da kıyıma devam ediliyor! 89 caminin 3'te 1'i kapatıldı
Yapmak zor, sömürü kolay!
Alman Meclisi başkanlığına sürpriz Türk isim
Heniyye isyan etti: Hiçbir siyasi çözümü kabul etmiyorlar
Kafkaslar'da İran gerilimi!
Dost ülke ile imzalar atıldı
Derin AUKUS çatlağı! Kendi ülkesine tepki gösterdi
Cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1'e indirildi
Beştepe'de kritik toplantı! İşte masadaki konular...
Başkan Erdoğan S-400 krizine noktayı koydu!
Meteoroloji'den sağanak alarmı! Yine sel uyarısı
İBB'de ‘partizan kadrolaşma' eleştirisine İmamoğlu'ndan demagojik yanıt!
Türkiye'den havacılık ihracatı
Hem iş hem tatil
Davamın takipçisiyim
Aslı Gönül'ü ikna edemedim
Emel'le 3 ay aşk yaşadık
Balotelli pistte coştu
Chloe'ye haksızlık yapıldı
30 Eylül 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 11:30:00

Chloe'ye haksızlık yapıldı

ABONE OL

Şarkıcı Serdar Ortaç'la ilişkisini geçtiğimiz haftlarda noktalayan Seçil Gür, açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Serdar Ortaç'la ilişkisini geçtiğimiz haftlarda noktalayan Seçil Gür, açıklamalarda bulundu. Gür, 2. Sayfa adlı programda Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında, "Empati duygusu çok fazla olan bir insanım. 1,5 yılın toplamında Serdar'la beş fotoğraf paylaşmamışımdır o da evde atmamak şartıyla, ben hep şöyle düşündüm, 'sekiz yıllık bir birliktelik var, iyi veya kötü bitmiştir. Chloe, bunu görürse zoruna gider, üzülür' ama Chloe'nin sevgilisi varmış 6 ay süresince, onu bilmiyordum sonradan öğrendim" dedi.

Etiketler : Şarkıcı Serdar Ortaç Seçil Gür Chloe Loughnan
Benek'i unuttu

Benek'i unuttu
Tuz hakkında doğru bilinen yanlışlar

Tuz hakkında doğru bilinen yanlışlar
1 milyon 450 bin liralık hediye

1 milyon 450 bin liralık hediye
Pop müziği rezil ettiler

Pop müziği rezil ettiler
Baht Oyunu'na dahil oldu

Baht Oyunu'na dahil oldu
Songül'ün içini yakan gerçek

Songül'ün içini yakan gerçek
Çiftin ayrılığı kısa sürdü

Çiftin ayrılığı kısa sürdü
20 yıllık kariyer sahnede

20 yıllık kariyer sahnede
Cep telefonuyla çekti

Cep telefonuyla çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER