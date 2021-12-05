Yargı dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Pınar Deniz, açıklamalarda bulundu. Oyuncu, Elle dergisi için objektif karşısına geçti. Oyuncu, dizide hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle ilgili, "İyi olmak gibi bir çabası yok, bu da onu gerçek kılıyor. Sınırlarını kendi belirliyor. Adaleti kendi vicdanı. İşinde ne kadar açıksa, kendi duygularına döndüğünde de bir o kadar kapalı olabiliyor. Onun da kendiyle savaşı burada başlıyor zaten. Ceylin avukatım olsun isterdim. Risk almayı seviyorum ve tutkusundan etkilenip davamı ona teslim edebilirdim" dedi.