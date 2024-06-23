Şarkıcı Ceylan Ertem, Yıldız Tilbe'nin şarkılarını repertuvarına almama nedenini açıkladı.

CEYLAN ERTEM'DEN 'YILDIZ TİLBE' İTİRAFI! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Ceylan Ertem, Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanları için sarf ettiği sözler üzerine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ertem ,"Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" sözleri yüzünden artık şarkılarını söylemediğini belirtti.

CEYLAN ERTEM: HAYVANLAR KIRMIZI ÇİZGİMDİR'



Yıldız Tilbe'nin söz yazarlığını öven ve kendisine de iki şarkı hediye ettiğini belirten Ceylan Ertem, "Hayvanlar kırmızı çizgimdir'' dedi.