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23 Haziran 2024 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:23 Haziran 2024 Pazar 11:30:00

Ceylan Ertem'den 'Yıldız Tilbe' itirafı! Şarkılarını repertuvarına almıyordu... Gerçek ortaya çıktı

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Şarkıcı Ceylan Ertem, uzun süredir Yıldız Tilbe şarkılarına sahnesinde yer vermiyordu. Ceylan Ertem'in 'Yıldız Tilbe' itirafı dikkat çekti. Ünlü şarkıcının söz yazarlığını öven Ceyla Ertem, Yıldız Tilbe'nin şarkılarını neden söylemediğini açıkladı.

Şarkıcı Ceylan Ertem, Yıldız Tilbe'nin şarkılarını repertuvarına almama nedenini açıkladı.

CEYLAN ERTEM'DEN 'YILDIZ TİLBE' İTİRAFI! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ceylan Ertem, Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanları için sarf ettiği sözler üzerine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ertem ,"Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" sözleri yüzünden artık şarkılarını söylemediğini belirtti.

CEYLAN ERTEM: HAYVANLAR KIRMIZI ÇİZGİMDİR'

Yıldız Tilbe'nin söz yazarlığını öven ve kendisine de iki şarkı hediye ettiğini belirten Ceylan Ertem, "Hayvanlar kırmızı çizgimdir'' dedi.

Etiketler : şarkıcı ceylan ertem yıldız tilbe sokak hayvanları
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