Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

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23 Aralık 2023 Cumartesi 09:23:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 09:23:00

Ceyhun Fersoy-Begüm Öner çifti mutlu evliliğin sırrını açıkladı

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'Seksenler' dizisinde yer alan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti, mutlu giden evliliklerinin sırrını açıkladı.

TRT'nin 'Seksenler' dizisinde yer alan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti, mutlu giden evliliklerinin sırrını açıkladı. Önceki akşam bir davete katılan ve keyifli oldukları görülen Fersoy ve Öner habercilerle ayaküstü sohbet etti. İlişkilerinde 9 yılı geride bırakan çift, "Bir evlilikte anlayışlı olmak ve saygı duymak önemli. Biz de birbirimize saygı duyuyoruz" dedi. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Fersoy, deplasmanlara giderek takımını desteklediğini söyledi. Oyuncu, "Fenerbahçe'nin bayrağının olduğu her yerde ben varım" dedi.

Etiketler : ceyhun fersoy begüm öner evlilik
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