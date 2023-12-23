Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

TRT'nin 'Seksenler' dizisinde yer alan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti, mutlu giden evliliklerinin sırrını açıkladı. Önceki akşam bir davete katılan ve keyifli oldukları görülen Fersoy ve Öner habercilerle ayaküstü sohbet etti. İlişkilerinde 9 yılı geride bırakan çift, "Bir evlilikte anlayışlı olmak ve saygı duymak önemli. Biz de birbirimize saygı duyuyoruz" dedi. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Fersoy, deplasmanlara giderek takımını desteklediğini söyledi. Oyuncu, "Fenerbahçe'nin bayrağının olduğu her yerde ben varım" dedi.