Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a romantik doğum günü paylaşımı: Aşkla sağlıkla
Ceyda Düvenci, 44 yaşına giren eşi Bülent Şakrak'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
Eşi Bülent Şakrak ile bir karesini yayınlayan Ceyda Düvenci altına, "Söylenmiş, söylenmemiş, söylenememiş, söylenmesi dilenen, hayallerde söylenen, her şeyi yaşama aşkla seninle sığdırabilmek büyük bir kıymet ve şans. İyi ki doğdun sevgilim. Ömrümüzü sonuna kadar koyun koyuna, aşkla, sağlıkla yaşayalım" notunu düşerken eşi de "Daima aşkla karıcığım" sözleriyle karşılık verdi.