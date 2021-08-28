Romantik doğum günü paylaşımı: Aşkla sağlıkla

Eşi Bülent Şakrak ile bir karesini yayınlayan Ceyda Düvenci altına, "Söylenmiş, söylenmemiş, söylenememiş, söylenmesi dilenen, hayallerde söylenen, her şeyi yaşama aşkla seninle sığdırabilmek büyük bir kıymet ve şans. İyi ki doğdun sevgilim. Ömrümüzü sonuna kadar koyun koyuna, aşkla, sağlıkla yaşayalım" notunu düşerken eşi de "Daima aşkla karıcığım" sözleriyle karşılık verdi.