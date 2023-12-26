Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Bülent Şakrak'la 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz temmuz ayından sonlandıran oyuncu Ceyda Düvenci, yeniden aşık olabileceğini söyledi. YouTube'da 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk olan 46 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki tekrar aşık olacağım. Bir daha aşık olmam gibi bir duygum yok kimsenin de olmasın. 70 yaşında bile aşık olabilir insan. Birlikte yaşlanacağı birinin olması kadar güzel bir şey var mı? Kimse yalnız kalmasın" dedi. Kalabalık bir ailesinin olmasını istediğini belirten oyuncu, "Ama dört çocuğumun olmasını ben de isterdim. Hatta bir ara koruyucu anne olmak istedim, bunları hep düşündüm" dedi.