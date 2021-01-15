Ceyda Düvenci'den olay itiraf: Yılın ilk üç günü ağladım

3 yıl aradan sonra ‘Gençlik Evi’ adlı diziyle ekranlara geri dönüş yapan oyuncu, "2021 bambaşka başladı benim için. Gerçekten yepyeni bir ben oldum. Çok garipti. Yılın ilk üç günü odama kapandım, ağladım. Sonra kapandığım odadan başka biri çıktı sanki. Daha yavaş, sakin, az endişeli, sinirlenmeyen, nefes aldığı anın kıymetini ve hakkını bilen biri... Sihir gibi” dedi. Bodrum’a yerleşen oyuncu, dizi çekimleri nedeniyle İstanbul’a döndü.