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07 Mart 2024 Perşembe 06:58:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 06:58:00

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

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Ceyda Düvenci, kısa bir süre içinde fazla kilolarından kurtulup fit bir görünüme kavuştu

İki çocuk annesi oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, kısa bir süre içinde fazla kilolarından kurtulup fit bir görünüme kavuştu. 6 kilo vererek hedeflediği kiloya ulaşan Düvenci, son halini sosyal medyadan paylaştı. Zayıflama sırrını açıklayan Düvenci, "İki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım... 1,5 ayda 64 kiloydum 58'e düştüm..." ifadelerini kullanmıştı. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak'la evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Düvenci'ye takipçileri 'Boşanmak çok iyi geldi', 'Boşanmak yaradı' ve 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlarda bulundu.

Etiketler : oyuncu sunucu ceyda düvenci zayıflık
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