Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Ceyda Düvenci, 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkarak fenalaştı.
Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkarak fenalaştı. 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'tan geçtiğimiz haftalarda boşanan ve hayatında yepyeni döneme adım atan oyuncunun ekip arkadaşları Düvenci'yi apar topar Maslak'ta hastaneye kaldırdı. Solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen Düvenci, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.