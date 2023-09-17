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17 Eylül 2023 Pazar 13:55:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 13:55:00

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

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Ceyda Düvenci, 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkarak fenalaştı.

Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkarak fenalaştı. 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'tan geçtiğimiz haftalarda boşanan ve hayatında yepyeni döneme adım atan oyuncunun ekip arkadaşları Düvenci'yi apar topar Maslak'ta hastaneye kaldırdı. Solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen Düvenci, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.

Etiketler : ceyda düvenci bambaşka hayatlar sunucu
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