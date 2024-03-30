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30 Mart 2024 Cumartesi 07:24:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 07:24:00

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

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Oyuncu Ceyda Ateş, Florida'daki yaşamını anlattı.

Buğra Toplusoy'la evlendikten sonra ABD'ye taşınan oyuncu Ceyda Ateş Florida'daki yaşamını anlattı. Eşi ve kızı Talia'yla mutlu bir hayatı olduğunu belirten Ateş, MAG dergisi için objektif karşısına geçti. Uzay yolcuğu yapmak istediğini söyleyen Ateş, "Uzay bilimlerine hep merakım vardı ve bununla alakalı çok kitap okudum. Her zaman hayalini kurdum, hâlâ da kuruyorum. Keşke gidebilsem... Kesinlikle yapmak isterim, gönüllü bile olabilirim" dedi.

Etiketler : oyuncu ceyda ateş abd uzay
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