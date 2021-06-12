Çevre dostu Burcu!

Doğaya olan tutkusu ile bilinen Burcu Kara, ezberleri bozan bir kumaş teknolojisiyle bebekler için yeni bir marka oluşturdu. Tamamen doğal, bitkilerle boyanan, doğayı minimumda kullanan ve aynı zamanda zarar vermeyen yepyeni bir kumaş teknolojisiyle çalıştığını söyleyen Kara, yeni koleksiyonunu ebeveynlerin beğenisine sundu.