Cesur Atiye

Üç yıllık aranın ardından müziğe geri dönüş yapan Atiye, yeni teklisi 'Allem Kallem'i müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Eğlenceli sözleriyle dikkat çeken şarkıda aşkta daha cesur olmaya karar veren bir kadının hikâyesi anlatılıyor. Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde klip çeken şarkıcı, danslarıyla dikkat çektiyor.