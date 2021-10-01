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01 Ekim 2021 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 13:30:00

Çeşme'ye yerleşti

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90'lı yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm' ve 'Kendine Gel' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkının altına imzasını atan şarkıcı Tayfun Duygulu, eşi Tuğçe ile Nişantaşı'ndaydı.

90'lı yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm' ve 'Kendine Gel' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkının altına imzasını atan şarkıcı Tayfun Duygulu, eşi Tuğçe ile Nişantaşı'ndaydı. Şarkıcı, şehir yaşantısından uzak kalmak için evlendikten sonra Çeşme'ye yerleştiğini söyledi.

Etiketler : Hadi Yine İyisin Seninle Ölürüm Tayfun Duygulu Tuğçe
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