Çeşme'ye yerleşti

90'lı yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm' ve 'Kendine Gel' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkının altına imzasını atan şarkıcı Tayfun Duygulu, eşi Tuğçe ile Nişantaşı'ndaydı. Şarkıcı, şehir yaşantısından uzak kalmak için evlendikten sonra Çeşme'ye yerleştiğini söyledi.